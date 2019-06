Bluman en Conconcreto winnen voor New York Empire

Voor de vierde keer dit seizoen reed het team van New York Empire naar de koppositie in een wedstrijd van de Global Champions League. Scott Brash met Hello M'Lady (v. Indoctro) en Daniel Bluman met Conconcreto Sancha LS (v. Chin chin) waren verantwoordelijk voor de enige foutloze teamprestatie in de eerste manche van de league in Stockholm.