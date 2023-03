Bluman en KWPN-merrie Gemma W winnen overtuigend Challenge Cup Wellington

De twaalfde ronde van de Challenge Cup in Wellington kwam gisteravond in handen van Daniel Bluman met de KWPN'er Gemma W (v. Luidam). De voor Israël uitkomende ruiter stuurde de twaalfjarige merrie in de barrage 1,5 seconde sneller rond dan Rodrigo Pessoa met Major Tom (v. Vagabond de la Pomme). Bliss Heers werd derde op Antidote de Mars (v. Diamant de Semilly). "Gemma voelt zich in topvorm", aldus Bluman na afloop.

Vijftien combinaties gingen foutloos over het 5* 1,50m basisparcours. In de barrage gingen er echter tien van start. Lars Kersten bereikte de barrage dit maal niet. Hij kreeg met Emmerton (v. Silvio I) twaalf strafpunten. Na vier ruiters nam Roberto Teran Tafur de leiding in handen met de door C. Steggink uit Raalte gefokte KWPN’er Dez’ ooktoff (v. Colandro). Het paar kwam foutloos in 41,06 seconden over de finish. Uiteindelijk werd het een vierde plek voor de ruiter uit Colombia.

Pessoa op 1,5 seconde

Eerst reed Rodrigo Pessoa Teran Tafur voorbij. Pessoa klokte met Major Tom 38 seconden rond. Maar twee ruiters later stelde Daniel Bluman orde op zaken. Waar hij kon reed hij met Gemma W een galopsprong minder en hij finishte in 36,50 seconden. Ook de laatste combinatie kon hier geen verandering in aanbrengen. De Amerikaanse Bliss Heers stuurde Antidote de Mars in 38,46 seconden over de meet, goed voor de derde plek.

Grondsnelheid

Bluman was blij met de overwinning op Gemma W, de merrie waarmee hij een gooi wil doen naar de winst in de 5* Grand Prix op a.s. zaterdag. Het paar won de GP al eens in 2019. Bluman: “Gemma had een zeer succesvol 2022 en ik heb het rustig aan gedaan met haar en niet veel gesprongen; het plan was om haar fit en klaar te hebben voor deze week om deze Grand Prix-kwalificatie aan te vallen. Ze was fris en het plan was om overal de ‘leave outs’ te doen en haar grondsnelheid te gebruiken om een snelle tijd neer te zetten met genoeg druk op de ruiters na mij.”

‘Instelling van een kampioen’

“Gemma voelt zich in topvorm; ze voelde fris en klaar voor de wedstrijd,” vervolgt Bluman. “Haar grootste talent is haar mentaliteit; ze heeft de instelling van een kampioen. Ze kent echt haar vak en als je naar haar resultaten kijkt, heeft ze gedurende haar carrière al veel foutloze rondes gesprongen en dat is fenomenaal.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht