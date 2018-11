Bluman verslaat in laatste rit Ryan met Eddie Blue

De 1,60m 'Big Ben' Challenge, donderdagavond op de Toronto Royal Horse Show, was tot het einde spannend. In de laatste rit versloeg Daniel Bluman met de tienjarige Ladriano Z (v. Lawito) Devin Ryan en de KWPN'er Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL) met twee tiende van een seconde. De derde plaats was voor Catherine Tyree met de Up to Date-zoon Bokai.

Elf combinaties gingen van start in de barrage van het hoofdnummer van de donderdag. De voor Israël rijdende Daniel Bluman had het voordeel van de laatste rit. “Devin’s paard is een erg snel. Hij had ongeveer dezelfde mogelijkheden om een rubriek als deze te winnen als ik. Ik had het geluk aan mijn zijde vanavond.”

KWPN’ers op twee en drie

Met Ladriano Z snelde Bluman naar de winnende tijd in 32,34 seconden. Devin Ryan reed met zijn toppaard Eddie Blue een tijd van 32,53 seconden en moest met de tweede plek genoegen nemen. Op een kleine seconde volgde Catherine Tyree op Bokai waarmee ze woensdag de openingsrubriek won.

Cournane wint 1,45m

Captain Brian Cournane uit Ierland won de net zo spannende 1,45m-rubriek eerder op de dag. Van de negen barragekandidaten reed de Ier de snelste ronde op de tienjarige Ustinov-dochter Penelope Cruz in 28,69 seconden. De nummers twee, drie en vier volgden op ruim een halve seconde. Thuisruiter Keean White klokte met Tahiorn (v. Kashmir van Schuttershof) 29,09 seconden, gevolgd door Daniel Bluman met Colestina H (v. Colestus) in 29,18 en Kent Farrington op zijn nieuwe aanwinst Daddy Cool in 29,58.

Farrington debuteert met Daddy Cool

Farrington heeft de teugels van de tienjarige Douglas-zoon overgenomen van Tiffany Foster. De KWPN’er werd in het verleden gereden door Emile Tacken en kwam via twee Russische ruiters naar de stallen van Farrington. Foster reed Daddy Cool eerst en gisteren debuteerde Farrington met het fokproduct van Bekkers uit St. Oedenrode.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl