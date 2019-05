Bondscoach Otto Becker pleit voor nieuw concept Nations Cup wedstrijden

Vlak voor aanvang van de eerste landenwedstrijd van dit jaar in La Baule pleitte de Duitse Bondscoach Otto Becker voor hervorming van de FEI Nations Cup serie. Becker zei tegen Sport.de: "Ik geloof dat de FEI de Nations Cup-reeks moet verbeteren, we hebben een nieuw concept nodig. Ik denk dat daar een grote behoefte aan is."

“In de afgelopen jaren ontbrak de continuïteit,” bekritiseerde Becker de FEI. In plaats van de geplande acht heeft de FEI dit jaar maar zeven stations gevonden, het beroemde CHIO in Aken maakt al enkele jaren geen deel uit van de FEI Nations Cup. De nationale teams kunnen maar in vier van de zeven plaatsen punten verdienen voor de Nations Cup finale in Barcelona.

“Andere series zoals de Global Champions Tour of de Rolex Grand Slam worden steeds beter en de Nations Cup stagneert”, aldus Becker. “Nations Cups zijn het belangrijkste. Om voor je land te rijden is iets heel bijzonders. Het is onze Olympische toekomst – Daar moeten de beste ruiters en wedstrijden bij zijn – inclusief Aken.”

Voor de meeste ruiters is nu de privé georganiseerde Global Champions Tour het belangrijkste, die heeft ook met de Champions League teamwedstrijden. De serie wedstrijden is gegroeid van 17 etappes vorig jaar naar 20 dit jaar en reikt een totaal prijzengeld van bijna 40 miljoen euro uit.

