Bongers op podium in U25 GP, Theunis en van de Rijt ook bij beste zes

Lisa Bongers reed zojuist de top drie binnen van de U25 Grote Prijs in Valkenswaard. De amazone moest in een acht-koppige barrage enkel Mylen Kruse en Thibault Philippaerts voor haar dulden. Maaike Theunis en Teddy van de Rijt eindigden ook in de top zes van het klassement.

De Duitse Kruse was uiteindelijk de snelste in de barrage. De amazone stuurde haar Chaccmo (v.Chaccomo) snel rond in 37,42 en mocht de U25 Grand Prix van Valkenswaard aan haar palmares toevoegen. Philippaerts kwam net twaalf honderdste later binnen in 37,54 met Cassi Lano C (v.Cassini) en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Bongers, Theunis en van de Rijt

Bongers noteerde van de Nederlanders het beste resultaat. De amazone finishte met haar Donbalian (v.Carthino Z) in 41 seconden en eindigde op een mooie derde plaats. Theunis en Douala (v.L’Esprit) kwamen binnen in 42,20 en mochten als vijfde opstellen. Teddy van de Rijt en Itcho van ’t Ruytershof (v.Lord Z) reden een snelle tijd van 39,65, maar door vier strafpunten onderweg eindigde het duo als zesde.

Bron: Horses.nl