Bonhof derde in Bonheiden

De winst in de driesterren GP van Bonheiden bleef in België, dankzij Thibeau Spits en Bellissimo Z (v. Bamako de Muze). De combinatie kwam een seconde sneller over de finish dan landgenote Ann Carton-Grootjans, die met Kai Licha de Carmel (v. Prince van de Wolfsakker) tweede werd.

De derde plaats in deze Grote Prijs over 1m50 was voor Nederlander Kars Bonhof en Casina 15 (v. Calido I). Bonhof was met de Hannoveraner schimmelmerrie slechts 2/100 langzamer dan Carton. Weer 2/100 langzamer finishte de Belgische Maartje Verberckmoes, die daarmee (figuurlijk althans) van het podium viel.

Uitslag

Bron: Horses.nl