Bonhof en Ivoor winnen in Valkenswaard

Kars Bonhof en Ivoor (v. Eldorado vd Zeshoek) hebben zaterdagmiddag de 1,45 proef met aansluitende barrage gewonnen op het CSI 4* in Valkenswaard. Bonhof bleef Harrie Smolders met Escape Z (v. Emerald) ruim twee seconden voor in de barrage.

Alberto Zorzi uit Italië werd op het terrein van zijn voormalige werkgever Jan Tops derde met Floyd (v. Vinesse).

Kwalificatie 4* GP

De rubriek over 1,50 m direct op tijd, de kwalificatie voor de 4* GP zondag, ging naar de Zwitserse ruiter Bryan Balsiger. Hij had de tienjarige Chelsea Z (v. Chellano Alpha Z) gezadeld. Beste Nederlander in deze proef was Mathijs van Asten met Sirocco (v. Balou du Rouet) op plaats vier. Hij werd direct gevolgd door Kevin Jochems en Casillas van de Helle (v. Casall) en Leopold van Asten met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre).

Kwalificatieproef 2* voor Springsteen

In het CSI 2* 1,45m, de kwalificatieproef voor de 2* GP van zondag, was de winst voor Jessica Springsteen met Naomi van het Keizershof (v. Cardento). Siebe Leemans werd met Estoril du Cedre (v. Jarnac) tweede in deze rankingproef direct op tijd. De derde plek was voor Pim Mulder en Jagger SRK (v. Untouchable), Willem Greve en Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) werd vierde.

Bron: Horses.nl