Borsato tweede, Danique derde in GCT Monaco

Op het Global Champions Tour in Monaco, waar Maikel van der Vleuten uitstekende zaken deed door de Grand Prix te winnen, eindigden de KWPN’ers Borsato en Danique op het podium in andere rubrieken.

Harry Charles kwam succesvol aan de start in de tweede omloop van de Global Champions League teamwedstrijd op zaterdag. Met Borsato (Contendro I uit Unifee stb van Nijinski, fokker J. Kleene uit Ruinen) kon hij zijn zakken vullen met 18.700 euro nadat hij als tweede finishte in deze 1.55/1.60m-proef direct op tijd.

Vol goede moed

De 19-jarige zoon van Peter Charles kwam eerder dit jaar in het nieuws doordat hij zijn gouden EK Young Riders-medaille moest inleveren na een positieve dopingtest. Inmiddels heeft hij al die ellende achter zich gelaten en breekt hij vol goede moed door in de internationale sport. Borsato heeft hij sinds februari dit jaar te rijden, nadat de ruin eerder door Miles Jon O’Donnell op 1.45/1.50m-niveau gereden werd. Nu schitterde hij tussen topruiters Kevin Staut en Henrik von Eckermann op het podium. Vierde in deze proef werd de KWPN-erkende hengst Finishing Touch Wareslage (Quival uit Qualita van de Groene Haag van Toulon, fokker Karen Keymeulen) met Juulia Jylas, die daarmee in goede vorm blijken te steken richting het EK.

Bustique-zoon

Een dag eerder sprong Alberto Zorzi naar de derde plaats met de door Boukje Feenstra gefokte Danique (stb.naam Daily Smile, Zento uit Vafou stb prest van Hamlet). Zij sprongen dubbel foutloos in deze 1.45/1.50m-rubriek, waarin Harry Charles met Borsato nog een zevende prijs meepakte.

Bron: KWPN/Horses.nl