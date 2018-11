Bosty’s paarden Pegase du Murier en Qoud’Coeur de la Loge met pensioen

Roger-Yves Bost stuurt twee van zijn Grand Prix-paarden met pensioen. De vijftienjarige Pegase du Murier (v. Adelfors) en de veertienjarige Qoud'Coeur de la Loge (v. Ideal de la Loge) gaan na een succesvolle carrière de fokkerij dienen in Frankrijk. Pegase komt in Saint Lô naast Mylord Carthago en Qoud'Coeur wordt in Bourgondië gestationeerd op Haras de Meursanges.

Qoud’Coeur de la Loge kwam in 2011 bij Roger-Yves Bost en trad in de voetsporen van zijn vader, Bosty’s voormalige topper Ideal de la Loge. Het paar won onder meer de wereldbekerwedstrijd in Lyon en de 5* GP in Mexico. Het paard sprong ongeveer 700.000 euro bij elkaar.

Pegase du Murier

Onder Sébastien Duplant was Pegase du Murier al een succesvol paard. De hengst had verschillende 2* en 3* Grand Prix’ gewonnen voor hij bij Roger-Yves Bost kwam. In 2014 ging de schimmel verder onder Bost en stond ook nu diverse malen vooraan. De zoon van Adelfors liep ongeveer 600.000 euro bij elkaar.

Fokkerij

Roger-Yves Bost zegt op Studforlife over zijn paarden: “Ze zijn nu veertien en vijftien jaar en en je moet een keer met ze stoppen. Ze hebben zich tot nu toe vooral gericht op de sport, maar ik hoop dat mensen nu via de fokkerij van hun talenten zullen kunnen profiteren.”

Bron Studforlife