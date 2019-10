Brash en Hello Senator oppermachtig in ranking-proef St. Tropez

In de 1.45m Longines Ranking-proef in St. Tropez was Scott Brash vandaag de allerbeste. De Brit stuurde zijn KWPN'er de Carambole-zoon Hello Senator naar de winst en hield vier Fransen achter zich die de complete top vijf bekleedden. Michel Hendrix reisde als enige Nederlander af naar St. Tropez en nam in de 1.40m rubriek vandaag twee volgprijzen mee.

Brash was in de 4* 1.45m rubriek zijn concurrenten te snel af. De Brit zette met Hello Senator een tijd neer van 56.42 en ging er met de overwinning vandoor. Timothee Anciaume kwam nog het dichtst in de buurt van Brash. Met Isabeau (v.Winningmood), voorheen gereden door Luciana Diniz, deed de Fransman er 57.74 seconden over en moest in de Brit zijn meerdere erkennen.

Top vijf

Megane Moissonnier en Sultan du Chateau (v.Kannan) maakten het podium compleet. Het koppel klokte een tijd van 58.21 en eindigde als derde. Michel Robert en zijn KWPN’er Emerette (v.Diarado) werden vierde voor Jean Luc Mourier en Captain Keen (v.Windows vh Costersveld) die als vijfde op mochten stellen in de prijsuitreiking.

4* 1.40m twee-fasen

In de 1.40m twee-fasen rubriek viel de overwinning wel in Franse handen. Dit maal lukte het Mourier wel om iedereen te snel af te zijn en pakte met Jackpot (v.Cicero Z) de winst in de 4* 1.40m. Michel Robert tekende met Une Etoile Landaise (v.Balougran) voor de tweede plaats. Naast de eerste prijs pakte Mourier ook nog de derde prijs met Calgary des GY (v.Ugano Sitte). Michel Hendrix eindigde in de rubriek met Fair Field (v.Zirocco Blue) als negende en pakte met Elco van Hof ter Naillen (v.Elvis ter Putte) een elfde prijs.

Uitslag 1.45m en uitslag 1.40m.

Bron: Horses.nl