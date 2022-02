Brazilianen domineren GP Vejer, Van Asten vierde

Nadat hij eerder vandaag het 1,45 m al won, reed Leopold van Asten zaterdagmiddag ook mee in de vijfkoppige barrage van de 1,55 m Grote Prijs van Andalusië. Als tweede starter reed hij met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) verreweg de snelste tijd. Door een balkje onderweg kwam de Nederlander echter naast het podium terecht. Pedro Veniss won de strijd, met de grote vos Nimrod de Muze Z (v. Nabab de Reve) bleef hij zijn landgenoot Yuri Mansur met Humberto ASK (v. Cornet Obolensky) ruim voor.

Wie de basisomloop van Veniss had gezien, had misschien niet direct gedacht dat daar de winnaar reed. De grote vos oogde in het eerste rondje haast wat groen, al sprong hij gewillig en met een grote galoppade. De Braziliaan zelf leek het ook even niet te geloven toen hij onder de tijd van Mansur dook in de barrage, maar Nimrod is toch echt sneller dan hij lijkt. Het is de eerste grote overwinning voor de elfjarige hengst, die sinds de herfst van 2019 bij Veniss is.

Hanley op drie

De derde plaats was voor de Ier Cameron Hanley met ESI Toulouse (v. Livello), die nog iets later binnenkwam, maar ook foutloos bleef in het 4* parcours vol fantasierijke hindernissen op het Andalusische gras.

Pech voor Greeve

Michael Greeve en Eurohill’s Fyolieta (v. Carambole) mistten de barrage op een haartje. Zij kwamen in de basisomloop 7/100 seconden tekort en kregen een strafpunt voor tijd. Greeve werd zesde. Sanne Thijssen en Con Quidam (v. Quinar) waren de snelste vierfouter en klasseerden zich op plaats elf.

Uitslag

Bron: Horses.nl