Brego R’N B net naast het podium in 2* GP Lausanne

Het voormalige toppaard van Angelique Hoorn, Brego R'N B (v.Namelus R) presteert erg goed onder zijn nieuwe amazone Katherine Dinan. Na eerder deze week al in de top drie te eindigden in de 1,45m Longines Ranking proef, reed het duo ook vanmiddag in de Grand Prix van Lausanne bij de beste vijf. Na een 13-koppige barrage was het de Duitse Laureen Budde die er met de overwinning vandoor ging.

Budde zette met haar Gosbodino (v.Granni) een foutloze ronde neer in een snelle tijd van 33,11 en dit was genoeg om de overwinning op te eisen. De Franse Melanie Cloarec en Umea de Pleville (v.Casall) tekenden voor de tweede plaats. Met een tijd van 34,77 mochten de twee achter Budde plaatsnemen.

Twee KWPN’ers

Op de derde plaats eindigde de Amerikaanse Sophie Gochman. Met de KWPN’er Carola BH (v.Dutch Capitol) finishte de amazone in 35,20 en maakte het podium compleet. Stamboekgenoot Brego R’N B viel met diens amazone Dinan net naast het podium. Een tijd van 35,40 betekende voor de combinatie een vierde plaats in de 2* 1,45m Grand Prix. Na al een tweede plaats in de 1,55m-1,60m 3* GP van North Salem vorige maand is dit weer een mooie toevoeging aan het palmares van Brego R’N B.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl