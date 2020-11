Brian Moggre racet met Numero Uno-dochter naar winst in Wellington

De negentienjarige Amerikaan Brian Moggre heeft aan Nikita Jolie een echt snelle merrie. Met de Oldenburgs gefokte dochter van Numero Uno won hij de 3* Speed class op het CSI in Wellington. Moggre verbeterde de tijd van Ashley Vogel en Bellissimo Z (v. Bamako de Muze) met een seconde en verwees zijn landgenote naar de tweede plek.

Brian Moggre heeft sinds begin dit jaar de tienjarige Nikita Jolie op stal. Hij debuteerde in februari met de dochter van Numero Uno in Wellington. Na de lockdown pakte Moggre de draad weer op met onder meer een tweede plaats in de 2*GP in Lexington en vorige maand een zege in een speed class in Tryon.

In Wellington liet Nikita Jolie opnieuw zien wat een talentvol speedpaard ze is. Moggre pakte met haar de zege in een tijd van 65,88 seconden. Hij verbeterde de tijd van Ashley Vogel met een volle seconde. Vogel had al vroeg met Bellissimo Z, pas overgenomen van Thibeau Spits, de leiding in handen genomen.

De Chileen Jorge Matte Capdevila werd derde met de BWP-hengst Dublin van Overis Z (v. Darco) in een tijd van 68,19 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht