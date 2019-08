Britt Hummel springt met Fyloma ongedwongen naar kampioenstitel klasse B

Britt Hummel kwam vandaag naar de Hippiade met het doel om twee foutloze rondes in de klasse B paarden te rijden. Ze sprong boven haar eigen verwachtingen uit en kreeg in allebei haar omlopen de hoogste punten toegekend. “Ik ben heel blij dat ik dit in een korte tijd bereikt heb met Fyloma”, vertelt Britt na haar overwinning.

Britt reed met de door haar familie gefokte merrie Fyloma volgens de juryleden, Edwin Hoogenraat en Richard Kapteijn, een ongedwongen rit die prettig was om naar te kijken. Haar wijze van rijden, houding en zit en algemene indruk werd in allebei de parcoursen gewaardeerd met negens. De dertienjarige amazone uit Tolbert heeft de negenjarige merrie pas een half jaar onder het zadel. Voorheen werd Fyloma gereden door springamazone Suzanne Tepper. ‘Ik ben blij met de mooie punten’ “Ik heb ook een paar keer bij Suzanne gelest, de overige voorbereiding voor deze Hippiade was vooral veel thuis trainen samen met mijn moeder. Ik ben blij met de mooie punten. Dat is een goed begin voor als we straks in de klasse L gaan starten”, vertelt de winnares die vandaag als een topdag bestempeld. “Onderweg terug naar huis gaan we ook nog naar de McDonald’s”, lacht Britt, die met haar ouders had afgesproken dat ze bij een mooi resultaat een traktatie uit mocht kiezen. Harcour Prijs | klasse B paarden 1. Britt Hummel – Fyloma, 0/90.00 punten

2. Esme Ekkelkamp – Never Know’s Jewel, 0/87.00 punten

3. Julian Kruit – Tybe Z, 0/85.00 punten Klik hier voor de volledige uitslag. Bron: KNHS