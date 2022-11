Britt Schaper komt net te kort in Junior Big Tour Vragender

De barrage van de Junior Big Tour op Jumping de Achterhoek leverde een mooie strijd op tussen Noora von Bülow en Britt Schaper. Uiteindelijk kwam Schaper met Guidam Sohn The Second Z (v. Guidam Sohn) één tel te kort op de Britse amazone die met Interstar B (v. I'm Special de Muze) die de hoofdprijs pakte.

Twaalf junioren gingen van start in de barrage van de 1,35m rubriek gebouwd door Henk Linders. De eerste ruiter, Seamus Hennessy liet direct zien hoe snel je kon rijden. De Ier klokte met Ballygriffin Clinton Jack (v. Clinton Jack) een tijd van 28,64 seconden, maar kreeg een fout op de voorlaatste hindernis. Onder de 29 seconden moest dus een top klassering geven.

Von Bülow razend snel

Noora von Bülow stuurde halverwege de barrage haar Interstar B onder de 29 seconden rond en nam in 28,23 seconden de leiding over van Mila Everse die met een foutloze ronde op Orso Del Terriccio (v. Indoctro) 32,74 op kop stond. Von Bülow’s Interstar was razend snel in de wendingen en accelereerde direct in de landingen.

Sterke slotronde van Schaper

In de slotrit probeerde Britt Schaper met de zelfde korte lijnen als de Britse de eerste prijs te pakken. Op de meet kwam Schaper toch een seconde te kort op Von Bülow. Met de zevenjarige Guidam Sohn The Second Z klokte Schaper 29,45 seconden en werd tweede.

Top vijf

Charlotte Westphal die direct na Noora von Bülow haar barrage reed werd derde met Cara 204 (v. Christian) in 32,11 seconden en verwees daarmee Mila Everse naar de vierde plaats. Renee Hazeleger maakte de top vijf vol op Joie De Vigo R.T. (v. Vigo d’Arsouilles).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl