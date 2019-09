Broderick wint GP Gijón, Van de Pol zesde met Looyman Z

In het Spaanse Gijón knalde Greg Patrick Broderick met de schimmelruin Westbrook (v. Jaguar Mail) naar de overwinning. Met de kluiten om de oren reed de Ier naar 49,52 seconden. Fransman Mathieu Billot kon er niet meer aankomen met Quel Filou 13 (v. Quidam's Rubin).

De enige amazone in de barrage, de eveneens Franse Felicie Bertrand werd met Sultane des Ibis (v. Quidam de Revel) derde.

Raket

Er was een mooie zesde plaats voor Henk van de Pol met zijn fenomeen Looyman Z (v. Numero Uno) die een balk kreeg op de uitsprong van de combinatie in de tweede ronde. Elke rit die de Nederlander maakt met zijn negenjarige kasteel is een lust om naar te kijken, met af en toe een kleine hartverzakking. Looyman heeft een raket aan vermogen, maar laat zich soms nauwelijks in bedwang houden.

Uitslag

Bron: Horses.nl