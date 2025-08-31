Brussel: 1,45 m rubriek afgebroken na ongeluk Europees juniorenkampioene

Na een valpartij aan het begin van de tweede ronde van de Top Series rubriek over 1,45 m zaterdagavond, waarbij een paard gewond raakte, is besloten om de tweede ronde niet verder te verrijden. In die tweede ronde zouden in totaal twaalf starters aan de start komen. De eerste daarvan, de Monagaskische young rider Anastasia Nielsen kwam met haar paard Beau vd Hagenhorst Z (v. Big Star Jr Z) ernstig ten val in het parcours.

Amazone Anastasia Nielsen won in 2023, de gouden medaille op het Europees kampioenschap junioren. Zij deed dat met een ander paard, namelijk Tailormade Contou. Met Beau van de Hagenhorst reed ze de afgelopen twee jaar mee op het EK young riders, in 2024 werd ze zelfs individueel vierde.

Na het ongeluk aan het begin van de tweede ronde van het 1,45m in Brussel werd de wedstrijd stilgelegd. Het paard had zijn achterbeen gebroken en moest naar de kliniek gebracht worden. Hoe het momenteel met het paard gaat is onbekend. Met de amazone zelf ging het naar omstandigheden goed. De organisatie heeft samen met de ruiters besloten om uit respect naar het paard en de amazone de barrage niet verder te rijden.

Gerben Morsink: “Corthago Z sprong heel goed”

De tien combinaties die foutloos waren gebleven in de eerste ronde werden gezamenlijk eerste en mochten het prijzengeld verdelen. Daaronder ook Gerben Morsink en Corthago Z (v. Cornet Obolensky). De ruiter vertelt: “Corthago Z sprong heel goed. Het was voor mij de eerste keer op deze mooie wedstrijd en het was een super afsluiting van het weekend. Ik kijk er met een goed gevoel op terug.”

Uitslag

Bron: Horses.nl