Bruynseels pakt GP van Brussel, Smolders krijgt ook een auto

In de Grote Prijs van Brussel waren het Niels Bruynseels en zijn topmerrie Gancia de Muze (v. Malito de Reve) die de snelste foutloze tijd in de barrage neerzetten. Tweede werden Harrie Smolders en Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly), die 23/100 seconden langzamer waren dan de thuiswinnaar. De derde plaats was voor Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli en VDL Edgar M (v. Arezzo VDL).

Bruynseels houdt dik 81.000 euro en een Audi over aan zijn winst, voor Smolders was er ook een (wat goedkopere) Audi en bijna 63.000 euro.

Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) zagen een balk vallen in de barrage, maar kregen voor hun 7de plek alsnog 15.000 euro mee naar huis. Maikel van der Vleuten was de snelste vierfouter en wist zich met Beauville Z (v. Bustique) als elfde te klasseren.

Beste ruiter van het concours

Harrie Smolders won ook de prijs voor ‘beste 5* ruiter van het concours’. Deze prijs was voor de ruiter die het beste reed over de zes vijfsterrenrubrieken die in Brussel werden verreden. Hij verdiende daarmee het gebruik van een paardentruck voor een jaar.

Uitslag

Bron: Horses.nl