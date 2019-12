Bruynseels wint GP in eigen huis

In een veertienkoppige barrage was het uiteindelijk de Belg Niels Bruynseels die met een vliegende start en een haarscherpe draai naar de laatste lijn de wedstrijd in zijn voordeel beslechtte. Met Delux van T & L (v. Toulon) kwam de ruiter op 34,66 seconden aan de finish. Tweede werd laatste starter Julien Epaillard die op een haar na niet aan de tijd van Bruynseels kon komen met Toupie de la Roque (v. Kannan). De Fransman was slechts 0.05 seconden langzamer.

De derde plaats was voor Jessica Springsteen met Volage du Val Henry (v. Quidam de Revel), die halverwege de barrage de tijd zette waar velen zich op stukbeten: 35,12 seconden. Een groot aantal van de andere combinaties strandden op de laatste oxer, een wit-geel gevaarte dat op een lastige afstand stond en niet altijd even goed zichtbaar leek voor de paarden.

Ook James Wilson, Olivier Philippaerts, Kevin Staut en Janika Sprunger bleven foutloos in de barrage van deze Sport Vlaanderen GP.

Harrie Smolders was de enige Nederlander die aan de start verscheen, maar zijn basisparcours met Une de l’Othain (v. Conterno Grande) viel aan het eind in duigen met drie balken.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!