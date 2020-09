Hij duikt de laatste tijd steeds vaker op bovenin de klassementen van grote concoursen, maar ook thuis in Zwitserland gaat het goed met Bryan Balsiger. Zaterdag won de 23-jarige springruiter het Zwitsers kampioenschap met Aks Courage.

Balsiger bleef op de finaledag Niklaus Schurtenberger en Europees kampioen Martin Fuchs voor in de spannende laatst ronde. Balsiger won in juli de GP van Fontaineblue en vorig jaar oktober de Wereldbekerwedstrijd in Oslo.

Bron: FNCH / Horses.nl