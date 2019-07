Bucci snelt naar winst in 4* GP Crans Montana

In de 4* 1,55m Grand Prix van Crans Montana was het Piergiorgio Bucci die er met de overwinning vandoor ging. De Italiaan zette in de Winning-round Hans-Dieter Dreher en Bucci's landgenoot Ricardo Pisani op achterstand en mocht ruim 25.000 euro in ontvangst nemen.

Tien combinaties mochten terugkomen in de Winning-round. Bucci stuurde zijn Cochello (v.Casall) razendsnel rond in 40,45 seconde en mocht de Longines Grand Prix aan zijn palmares toevoegen. De enige die onder de tijd van de Italiaan dook was de Fransman Nicolas Deseuzes (Quilane de Lezeaux), maar moest die snelheid bekopen met twee springfouten.

Top drie

Als laatste starter had Dreher nog alle kans om Bucci van zijn troon te stoten. De Duitser deed met Berlinda (v.Berlin) dan ook een hele goede poging. Het duo klokte 40,71 en moest toch in Bucci hen meerdere erkennen. Pisani en Cristo (v.Cornado) kwamen bijna vier seconde later door de finish en mochten met 44,61 op de derde plaats opstellen.

