Bucci wint 1,50m in Vilamoura, Leon Thijssen elfde

De Vilamoura Champions Tour is aan zijn zesde week begonnen. In de 1,50m hoofdrubriek van gisteren pakte Leon Thijssen de elfde plaats met For President (v. Numero Uno). Piergiorgio Bucci pakte de winst met de Holsteiner Cochello (v. Casall) ruim voor Jack Whitaker.

De 4* 1,50m rubriek werd direct op tijd verreden. 23 van de 98 combinaties bleven foutloos. De Italiaan Piergiorgio Bucci stuurde de Casall-zoon Cochello als snelste ronde. Het paar finishte in 62,97 seconden.

Op ruim een seconde volgde Jack Whitaker met de tienjarige merrie Scenletha (v. Scendix). De derde plaats ging naar de Zwitser Bryan Balsiger met Jenkins ter Doorn (v. Numero Uno) in een tijd van 64,65 seconden.

In 68,41 seconden stuurde Leon Thijssen de Nummero Uno-zoon For President foutloos over het parcours. Thijssen finishte hiermee net buiten de top tien als elfde en was de beste Nederlander.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl