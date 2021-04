Bucci wint 3* GP Gorla Minore, KWPN’ers Escoffier en Alamo in top vijf

Begin maart schreef de Italiaan Piergiorgio Bucci al de Grand Prix van Vilamoura op zijn naam en afgelopen zondag herhaalde de ruiter, op zijn eerste internationale wedstrijd na de stop, dit kunstje opnieuw in Gorla Minore. De Italiaan werd op de hielen gezeten door Martin Fuchs en Elian Baumann, maar was de grote winnaar in de 3* 1.50m Grote Prijs. De KWPN'ers Escoffier (v.Lord Z) en Alamo (v.Ukato) maakten de top vijf compleet.

Bucci zadelde voor de rubriek de Nabab de Reve-nakomeling Naiade d’Elsendam Z en plaatste zich bij de tien barrage kandidaten. De Italiaan zette in de barrage een foutloze ronde in een tijd van 39.58 seconden neer en dit was genoeg om er uiteindelijk met de winst vandoor te gaan. Martin Fuchs kwam met The Sinner (v.Sanvaro) dicht in de buurt. Het koppel deed er 39.74 seconden over en moest uiteindelijk achter Bucci plaatsnemen in de prijsuitreiking. Elian Baumann stuurde Campari Z (v.Contact vd Heffinck) rond in 39.89 seconden wat goed was voor de derde prijs.

Top vijf

Barbara Schnieper en de KWPN’er Escoffier, gefokt door MTS. Stultiens uit Weert, vielen net naast het podium in de Grote Prijs. Schnieper deed 40.38 seconden over haar barrage en eindigde hiermee als vierde. Sergio Alvarez Moya mocht met Alamo, gefokt door D. Nanning uit Dalfsen, als vijfde opstellen. De Ukato-zoon werd afgelopen februari verkocht aan topvoetballer Sergio Ramos en Alvarez Moya en verscheen in Gorla Minore voor het eerst met Moya aan de start. Een vijfde prijs in hun eerste GP samen lijkt een goede voorbode voor de toekomst van het duo.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl