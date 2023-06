Buitenlandse jeugd domineert op eerste dag Spring Tour in Veeningen

In de aanloop naar de eerste Nations Cup wedstrijden hebben de Nederlandse jeugdruiters en -amazones in Veeningen nog geen wedstrijd naar hun hand kunnen zetten. Op de eerste dag van de Spring Tour was het Fleur Hollemans uit Huissen die de hoogste klassering behaalde. Ze werd derde met Faltic (v. Baltic VDL) in de Bemer Young Riders Tour Prijs, een 1.45 m-rubriek direct op tijd.

De Big Tour voor de Young Riders werd door Mikolaj Baranski uit Polen gewonnen op de KWPN’er Juggle Baraka (v. Etoulon VDL). Hij bleef de Italiaanse Giulia Mattioli met Uranus Boy (v. Querlybet Hero) 0,15 seconden voor. Fleur Hollemans finishte twee seconden langzamer, goed voor de derde plaats met Faltic.

Wesley de Boer vijfde en zesde

In de Big Tour voor de Junioren was Wesley de Boer de beste Nederlander met een vijfde plek op Icarinda (v. Etoulon VDL) en een zesde met Kaphira (v. Corland). In deze proef ging de winst naar de Zweedse Ebba Danielsson met T-Gavoli Z (v. Twister de la Pomme).

Big Tour pony’s en Children

Bethany Vos werd vierde in de Big Tour voor de ponycombinaties met haar Still Got Me. In deze 1,30m runriek direct op tijd was Lauren Adams uit Ierland de beste met Corradino Du Bary. In de laatste rubriek van de dag, de Big Tour voor Children, ging de winst naar Oostenrijkse Anna Plautz met Z7 Cordanos V (v. Catoki). River Morssinkhof werd op Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) met de veertiende plaats beste Nederlander.

Observatie moment

Vandaag en morgen zijn de Nations Cup wedstrijden voor de jeugd. Voor bondscoach Edwin Hoogenraat en zijn pupillen zijn de landenwedstrijden in Veeningen van groot belang, want mede aan de hand van de resultaten wil de bondscoach zijn teams samenstellen voor de Europese kampioenschappen springen in Gorla Minore in Italië, in juli. “We hebben na Veeningen nog een wedstrijd in het Duitse Hagen en dan moet ik aan de definitieve selecties gaan werken.”

Bron Persbericht