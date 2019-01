Bulthuis en Lamers in top vijf nationale 1.40m GP Sentower Park

Dit weekend wordt in Sentower Park de Animo Cup verreden, een nationale wedstrijd open voor ruiters van alle nationaliteiten. Zaterdagavond verschenen 50 deelnemers aan de start van de nationale 1,40m Grote Prijs, waarin Niels Bulthuis en Ruben Lamers bij de beste vijf eindigden.

14 combinaties hielden de nul op het scorebord, en uiteindelijk was het Jens Vanderberk die met Sil te Plait de Circee (v.Ephebe For Ever) de concurrentie te snel af was. Vanderberk zette in de barrage een tijd neer van 28,21 en dook daarmee meer dan twee seconden onder de tijd van de nummer twee; Braziliaan Matheus Correa en de KWPN’er Gymolga (v.Arezzo VDL).

Top vijf

Op een derde plaats eindigde Melanie Gelin met Pepita con Spita (v.Con Spirit), net voor Niels Bulthuis en Ruben Lamers. Bulthuis reed Eleonalda (v.Vigaro) foutloos rond in de barrage in 32,34 en werd vierde. Lamers klokte met Dhalita (v.No Limit) een tijd van 30.05. Deze tijd had hem de tweede plaats opgeleverd, maar door een fout viel de Nederlander terug naar een vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl