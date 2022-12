Büttner’s Minimax van Janne Friederike Meyer Zimmermann plotseling overleden

"Je hebt ons vandaag verlaten, veel te vroeg en totaal onverwacht", schreef Janne Friederike Meyer Zimmermann gisteren op social media over het overlijden van haar toppaard Büttner's Minimax (v. Cornado NRW). De schimmel won in augustus nog de Grand Prix in Münster en was in oktober derde in de wereldbekerkwalificatie in Helsinki. Minimax werd dertien jaar oud.

Sinds 2015 bracht Janne Friederike Meyer Zimmermann Minimax uit. Hun internationale debuut was in 2016 in Oliva. Na een wedstrijdpauze van ruim een jaar, kwam Minimax in juli dit jaar weer terug in de ring. Acht top tien klasseringen uit dertien starts was het resultaat van dit jaar. Stuttgart was hun laatste wedstrijd.

‘Je hield van het grote podium’

Meyer Zimmermann vertelt over Minimax op haar website: “Hij kreeg zijn naam niet vanwege zijn grootte, maar omdat hij ons deed denken aan mijn voormalige Grand Prix paard Callistro, genaamd Max, toen hij jong was.” Op social media neemt ze afscheid et de woorden: “Je was mijn vriend, mijn superster, mijn held. Je was de baas in de stallen en een showbink op wedstrijden. Je hield van het grote podium. Geen hindernis was te hoog, geen sloot te breed en geen publiek te luid. Je had zo veel fans en tijdens rondleidingen op stal iedereen met je op de foto wilde. We zullen je allemaal enorm missen en ik zal je het meest missen.”

Bron Facebook/Horses.nl