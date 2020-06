Caleya van Katrin Eckermann naar Darragh Kenny

De topmerrie Caleya (v. Calido I) is verhuisd. De elfjarige merrie, die door Katrin en haar vader Otmar opgeleid werd tot 5* niveau is naar de Ierse springruiter Darragh Kenny verhuisd.

Eckermann won met Caleya onder meer de CSI4* in Hagen vorig jaar. Het was haar toppaard. “We hebben haar gekocht toen ze twee was en mijn vader heeft haar tot drie jaar gelden gereden. Ik ben verdrietig dat ze weggaat, maar ik vind het heel gaaf dat ze bij een van de beste ruiters ter wereld terecht komt” aldus Eckermann.

Bron: Worldofshowjumping