Canadese amazone uitgesloten van deelname aan wedstrijden in Mexico

De Canadese springamazone Isabelle Baer is tijdelijk uitgesloten van deelname aan wedstrijden in Mexico na een vermeende inbraak in de wedstrijdkantoren van Club Hipico Coapexpan. De Mexicaanse hippische federatie heeft de 24-jarige amazone uit Calgary tijdelijk geschorst van alle wedstrijden in Mexico. Bear brak in om een paspoort weg te te nemen van een van de paarden die door de politie in beslag genomen waren na verkoopfraude. Het paard zou van de Canadese zijn en niet bij de fraude betrokken.

Het bizarre verhaal begon met een geschil over de verkoop van paarden tussen drie andere mensen – Michael Kearins, een ruiter-handelaar uit Mexico City (die in zijn geboorteland Ierland al eens werd veroordeeld wegens bedrog), zijn broer Niall en Ana Estrella Sepulveda Berumen uit Mexico. Berumen beweerde dat zij was opgelicht door de broers Kearins. Zij hadden haar een ander paard geleverd dan die ze had gekocht. Tijdens een recente CSI3* in Coapexpan escaleerde hun geschil in een publieke woordenwisseling, waarop het veiligheidsteam van de wedsstrijd hen aanhield en de politie belde. De broers werden in hechtenis genomen.

Inbraak

Isabelle Baer kwam in de problemen nadat de broers waren opgepakt en de Club Hipico de paarden van de Kearins moest bewaken. Baer beweerde dat één van de paarden van haar was. Maar haar naam stond niet op het paspoort, dus Club Hipico kon niet onmiddellijk helpen. Baer brak vervolgens in de showkantoren in, naar verluidt om het paspoort te vinden en de gegevens te wijzigen. Ze werd betrapt op beveiligingscamera’s.

Uitgesloten van wedstrijden

De Mexicaanse federatie heeft in een verklaring gezegd dat ze de handelwijze van Baer met klem veroordeelt en haar uitsluit van deelname aan wedstrijden in Mexico. Een woordvoerder van de FEI meldde HorseSport.com dat de FEI op de hoogte is van beschuldigingen van incidenten die in Mexico hebben plaatsgevonden met betrekking tot de Ierse ruiter Michael Kearins. Ze onderzoeken momenteel de zaak en onderhouden contacten met de Mexicaanse en Ierse nationale federaties.

