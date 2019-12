Canadese springteam niet naar de Spelen in Tokio, Argentinië vervangt

De FEI heeft een van de drie teamplaatsen die op de Pan-Am Games in Lima te verdienen waren voor het Olympisch Spelen volgend jaar in Tokio, toegewezen aan Argentinië. Het Canadese springteam dat in Lima vierde werd, is door de FEI terug geplaatst naar de zevende plek door het positieve dopingresultaat bij Nicole Walker. In het nieuw berekende klassement komt Argentinië op de vierde plaats en verovert de startplaats voor Tokio.

De Canadese springamazone Nicole Walker werd door de FEI geschorst. De 26-jarige amazone werd in Lima tijdens de Pan-Am Games positief getest op Benzoylecgonine, een metaboliet van cocaïne. Dit middel staat op de lijst met verboden middelen voor atleten.

Walker eindigde met het team en individueel met haar paard Falco van Spieveld (v. Toulon) als vierde op de Pan-Am Games. Dat betekende plaatsing voor de Canadezen voor de Spelen in Tokio. Maar ook de tweede test op Benzoylecgonine was positief zodat de amazone werd geschorst en uit de uitslag werd gehaald. Het teamresultaat werd aangepast met de score van het vierde teamlid Lisa Carlsen en Canada zakte naar de zevende plaats.

Het betekent dat hierdoor Argentinië opschuift aar de vierde plek en zo de ticket voor Tokio in de wacht sleept. De landen die nu naar de Spelen gaan met hun springequipes zijn: Japan, VS, Zweden, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Australië, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oekraïne, Israël, Brazilië, Mexico, Argentinië, Egypte, Qatar, Nieuw-Zeeland, China en Ierland.

Lees hier de volledige verklaring van de FEI.

Bron FEI

