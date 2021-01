Candy de Nantuel naar Pénélope Leprevost

De populaire SF-hengst Candy de Nantuel (Luidam x Diamant de Semilly) vervolgt zijn carrière onder het zadel van de Franse topamazone Pénélope Leprévost. De negenjarige hengst won in handen van Thomas Rousseau al veel als jong paard. Door een zware val was Candy enige tijd uit de sport. Nu is hij weer in vorm en debuteert met Leprevost op de Sunshine Tour in Vejer.

Candy de Nantuel was na zijn goedkeuring in Frankrijk finalist bij de vierjarigen in het Franse kampioenschap voor jonge springpaarden. Als vijfjarige won hij de ‘master’ van het Selle Français en werd vierde in het Franse kampioenschap. Het jaar erop was de hengst opnieuw finalist in het Franse kampioenschap en werd negende.

Val

in 2019 haalde Candy de finale op het WK in Lanaken bij de zevenjarige. Het was opmerkelijk omdat hij twee maanden ervoor zwaar was gevallen. Die val bleek uiteindelijk serieus genoeg dat hij op rust werd gezet. In de rustperiode werd diepvriessperma gemaakt en het afgelopen jaar werden ruim 500 merries gedekt.

Leprevost

Ondertussen is de training weer opgepakt en Candy is terug in vorm. Eigenaar Groupe France Elevage heeft besloten om de hengst onder te brengen bij Pénélope Leprevost. De Française rijdt ook al Excalibur de la Tour Vidal (v. Ugano Sitte) voor GFE.

‘Weer in topconditie’

GFE: “Penelope heeft ons paard geprobeerd en we hebben besloten dat Candy nu de sport in gaat. Het was een moeilijke keuze omdat er veel vraag naar hem is bij de fokkers. Maar naar zijn val is hij weer in top conditie en is op 100% van zijn capaciteit.”

Bron Studforlife