Carambole-dochter Evita zegeviert in 1.45m Sharjah

De Carambole-dochter Evita pakte met haar ruiter Shane Breen de overwinning in de 5* openingsproef van Sharjah. Breen was met zijn KWPN'er de Duitsers David Will, Holger Wulschner en Jörg Naeve de baas. In de 1.50m rubriek direct-op-tijd rubriek was Abdel Saïd de beste.

In de 1.45m openingsproef was het Shane Breen die er met de winst vandoor ging. Breen stuurde Evita, gefokt door Elles van de Wielen-Keiren, in het twee-fasen parcours zeer snel rond in 24.88 seconden en dat was genoeg voor de overwinning. David Will en Darius de Kezeg Z (v.Darco) kwamen door de finish in 26.20 seconden en mochten plaatsnemen achter Breen op plek twee.

Holger Wulschner nestelde zich op de derde plaats. De Duitser finishte met Casirus (v.Casiro) in 29.07 seconden en maakte de top drie compleet. Zijn landgenoot Jörg Naeve kwam met HH Fleur (v.Darco) binnen in 29.50 en viel net naast het podium op de vierde plek.

Saïd overwint

In de hoofdrubriek van donderdag was Abdel Saïd de gevierde man. De Egyptenaar werd twee weken geleden nog tweede in de Wereldbeker van Abu Dhabi met Arpege du Ru (v.Apache d’Adriers). Vanmiddag eindigde de ruiter met dat zelfde in de 1.50m openingsronde op de hoogste trede van het podium. Met zijn tijd van 56.06 was Saïd iedereen de baas en nam 14.500 euro in ontvangst. Christian Ahlmann en Solid Gold Z (v.Stakkato Gold) kwamen het dichtst bij Saïd in de buurt. Het duo zette een tijd neer van 57.77 en eindigden als tweede. Jack Ryan en Essenar High Hopes (v.Phin Phin) tekenden voor een derde plaats met 58.09 seconden.

Uitslag 1.45m en uitslag 1.50m.

Bron: Horses.nl