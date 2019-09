Carambole-dochter Fecybelle zet zegereeks voort onder Cook

Het fokproduct van Jan Greve, Fecybelle (v.Carambole), pakte gisteren met haar ruiter Karl Cook de hoofdprijs in de openingsrubriek in het Amerikaanse Sonoma. In de 1.45m rubriek plaatsten 13 combinaties zich voor de barrage waarin Cook en Fecybelle iedereen te snel af waren.

De Carambole-dochter uit een Sjapoo-moeder, die zelf op 1.45m niveau sprong, loopt sinds mei dit jaar onder het zadel van Cook, die getrouwd is met The Big Bang Theory-actrice Kaley Cuoco. De 29-jarige ruiter nam de merrie over van Shane Carey. De Ier pakte al drie grote prijzen met de Carambole-nazaat, de twee 2* GP’s van Sopot en de 2* Grand Prix van Aarhus. Gisteren schreef de merrie met haar nieuwe ruiter Cook de winst in de 1.45m klassiek met barrage op naam en voegde daarmee 9000 dollar (ongeveer 8160 euro) toe aan haar winsom.

Top van het klassement

Het duo klokte 35,40 seconden en waren daarmee verreweg de snelste. Cassio Rivetti en Bacara d’Archonfosse (v.Asca Z) deden een goede poging maar kwamen niet verder dan 36,52 en een tweede plaats. Karrie Rufer stuurde Georgie d’Auvray EC (v.Vancouver d’Auvray) rond in 36,88 en mocht als derde opstellen. Diezelfde amazone reed ook nog een oude bekende in de proef, de KWPN’er Mr. Europe (v.Mr.Blue). De Mr.Blue-zoon werd voorheen door Julia Houtzager-Kayser (1.45m), Marc Houtzager (1.60m) en Roy Weel (1.50m) gereden. Een fout in de barrage en een tijd van 37,88 bracht de amazone en haar KWPN’er naar de negende plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl