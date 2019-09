Carambole en zoon verdedigen Nederlandse eer in Paderborn

Op het CSI3* in Paderborn maakte Willem Greve indruk. In het hoofdnummer van de vrijdag, een rubriek direct op tijd over 1m50, ging de Nederlander als een speer. Dankzij een foutloze ronde in 62,27 seconden met de vijftienjarige Carambole (v. Cassini), incasseerde Greve het tweede geld. Hij moest alleen de Luxemburgse Charlotte Bettendorf voor laten gaan.

Bettendorf was nog ruim een seconde sneller dan Greve, met Raia d’Helby (v. Papillon Rouge). Het was een goede dag voor de amazone, die ook de 1m40 direct op tijd al won, dit keer met Bellefleur PS Z (v. Berlin).

Vader en zoon

In het 1m50 was de derde plaats voor Patrick Stühlmeyer met Chacgrano (v. Chacco-Blue). Greve had ook concurrentie van een zoon van zijn hengst; Dennis van den Brink werd vijfde met Frasier (v. Carambole).

Bron: Horses.nl