Carambole vers beschikbaar bij Team Nijhof, De Watermolen en Post: ‘We willen hem alle kansen geven’

Willem Greve’s tophengst Carambole (v. Cassini I), inmiddels 16 jaar oud, is vanaf nu vers beschikbaar bij zowel zijn ontdekkers hengstenhouderijen Post en De Watermolen als bij Team Nijhof. Greve vertelt dat de drie dekstations hun krachten hebben gebundeld om zijn topspringer “in het buitenland nog meer alle kansen te geven. Hij vererft zijn fantastische rijkwaliteiten en extreme voorzichtigheid.”

Carambole springt al zijn hele carrière onder Willem Greve, die vol lof is over de hengst: “Carambole is voor mij een heel bijzonder paard. Ik heb hem zelf vanaf jong paard helemaal opgeleid en hij heeft mij als ruiter eigenlijk op de kaart gezet. Vanaf het eerste moment was het een exceptioneel goed springpaard. Hij liep een topverrichting, een top-hengstencompetitie en deed ook als jong paard al goed mee in de dikke proeven.”

Amsterdam 2015 op één

“Met stip op één bij alle mooie wedstrijden die ik met Carambole gereden heb, staat natuurlijk Jumping Amsterdam in 2015” vertelt Greve. De combinatie won daar de Grand Prix na een bloedspannende barrage onder toeziend oog van het uitgelaten thuispubliek.

“Maar ook de GP van Knokke in 2017 was echt geweldig. Daarnaast was er winst in de landenwedstrijden in Kopenhagen, La Baule en Rotterdam en deelname aan het EK van Herning in 2013 en dat jaar ook de Super League finale. En vorig jaar de vierde plaats in de abnormaal dikke proef in Aken op de vrijdag” meldt Greve enthousiast. Die Grote Prijs van Nordrhein Westfalen 2019 was de rentree van Carambole in de internationale wedstrijdring.

‘Natuurtalent’

“Carambole is gewoon een natuurtalent” gaat Greve verder. “Hij heeft een hele goede basissprong en zijn techniek is een tien met een griffel. Van jong paard af aan al. Zijn rijkwaliteit, zijn extreme voorzichtigheid en zijn fantastische balans…” Greve komt superlatieven tekort voor zijn hengst. “Hij is momenteel topfit, ik zou morgen weer op concours kunnen met hem. Maar ja, dat gaat nu niet. De bedoeling was om hem van de zomer weer mee te nemen naar de grote concoursen, hij is zeker nog niet uit de sport.”

Bovenaan de hengstenranking

Carambole werd in 2008 goedgekeurd bij het KWPN, met onder meer een 9,5 voor techniek en een 9 voor zijn aanleg als springpaard. De hengst is bij meerdere stamboeken goedgekeurd, waaronder het Holsteiner en Hannoveraner stamboek. In de Horsetelex Ranking voor hengsten waarvan de nakomelingen niet ouder dan 11 jaar zijn (categorie D), staat Carambole al 1,5 jaar op kop in zijn leeftijdsklasse. Zijn nakomelingen doen het dus erg goed in de internationale sport. Uit Carambole’s eerste jaargang (2009) zijn inmiddels 18 internationale springpaarden boven komen drijven en uit zijn tweede jaargang (2010) maar liefst 26 (tot nog toe). Daaronder ook Hello Senator van Scott Brash, die eind december nog tweede werd in de Rolex GP van Genève. Carambole heeft bovendien zeven zonen die bij diverse stamboeken zijn goedgekeurd, waaronder vier bij het KWPN.

Voorzichtig, scherp en rijdbaar

Carambole’s dochter Formidable werd door Greve zelf in het 1m60 uitgebracht vorig jaar. Ze werd tweede in de GP van Zwolle en is daarna verkocht naar de VS. De merrie Elien springt inmiddels in het 1m60 met Katharina Offel, maar werd door Greve tot 1m45 niveau gebracht. Flambeau schopte het tot de tweede bezichtiging en springt nu 1m60 onder de Ier Harry Marshall. “Ik heb al veel goede paarden van Carambole gereden en er staan nu ook nog een paar jonge nakomelingen van hem op stal. Het zijn allemaal voorzichtige en scherpe paarden, die goed te rijden zijn” aldus Greve.

Krachten gebundeld

Carambole, die in eigendom is van Gerard en Gerda Korbeld uit Nijverdal, is nu beschikbaar bij Post, De Watermolen en Team Nijhof, om de hengst meer kansen te geven in de fokkerij. “We werken op meer vlakken samen, we wonen dichtbij elkaar en het is gewoon mooi dat deze partijen de handen ineen hebben geslagen. Hij is ‘vers van de pers’ beschikbaar, zeker nu er voorlopig geen concoursen zijn. We zouden het mooi vinden om hem meer in te kunnen zetten voor de dekkerij. Nijhof heeft in het buitenland veel contacten en we willen Carambole zo maximaal mogelijk de kansen geven. Hij is een echte topvererver” besluit Greve.

