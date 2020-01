Cardento-zoon Elucar op podium Abu Dhabi

In de 1.50m-Grand Prix van CSI3* Abu Dhabi pakte de Brit Jack Whitaker de derde plaats met de Cardento-zoon Elucar V.E.. De combinatie was zowel in het basisparcours als in de barrage foutloos, iets dat verder alleen de Letse winnaar Kristaps Neretnieks met Moon Ray (v.Cornet Obolensky) en de als tweede geplaatste William Funnell met Billy Diamo (v. Cevin Z) lukte.

De inmiddels elfjarige Elucar V.E. (Cardento uit Areina II V.E. stb van Lupicor) maakte in het vroege voorjaar van 2018 zijn internationale debuut onder Jack Whitaker. Afgelopen jaar kwamen ze al meermalen tot goede prestaties in onder meer Six Bar-rubrieken en ze sloten het jaar 2019 geweldig af met een tweede plaats in de 1.60m-Grand Prix van CSI4* Liverpool.

Er reden geen Nederlanders mee in Abu Dhabi.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl