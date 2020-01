Carthago-dochter Calina Z van Gerben Morsink is niet meer

Gerben Morsink maakte op Facebook bekend dat zijn voormalige toppaard Calina Z (v.Carthago uit Dakina v.Amor) onverwachts overleden is op 23-jarige leeftijd. Morsink begint zijn bericht met: "Elke ruiter heeft dat speciale paard nodig dat hem naar het volgende niveau brengt. Voor mij was dat paard absoluut Calina Z."

Gerben Morsink dankt het begin van zijn carrière aan de 1.67m grote Calina Z. De merrie komt uit de succesvolle stam van de familie Morsink, waar ook de goedgekeurde Carthino Z (v.Carthago), Faithfull (v.For Keeps), Clintino (v.Clinton), Dakina II (v.Indoctro) en zijn huidige toppaard Navarone Z (v.Nabab de Reve) uit komen. Al deze nakomelingen uit de moeder van Calina Z lopen op 1.45m-1.60m niveau.

Morsink en Calina Z streden op internationale wedstrijden en reed menig teamwedstrijd (succesvol) onder de Nederlandse vlag. Het duo schreef ook de regionale prestigieuze ‘Twente Cup’ competitie op hen naam. Het grootste hoogtepunt voor Morsink en Calina waren de gouden team- en zilveren individuele medailles behaald op de Europese kampioenschappen in Schaffhausen bij de junioren in 2005.

Zekina Z

Door een blessure moest Morsink de merrie op tienjarige leeftijd uit de sport halen en al voordat Calina Z carrière maakte, zette ze al een later zeer succesvolle nakomeling op de wereld. Zekina Z (v.Zandor Z) was de eerste. De merrie won onder het zadel van Morsink goud bij de zesjarigen en brons bij de zevenjarigen op het WK voor jonge paarden. Daarna presteerde Zekina Z met Jane Richard Philips op het hoogste niveau. Calina’s dochter Quilina Z (v.Quinar) bracht de succesvolle Chaqui Z (v.Chacco Blue), die met Shane Sweetnam twee jaar geleden team goud won op het EK in Gotenburg.

Fit en actief

Morsink zei over Calina op Facebook: “Calina was nog steeds erg fit en actief en was altijd de eerste die ’s avonds de schuur binnenkwam, elke dag naar buiten kwam en goed werd verzorgd door mijn oom en tante. Ze verwachtte over ongeveer een maand een veulen. Ze genoot van haar pensioen samen met Persey (v.Guidam), haar vriendje waarmee we samen naar veel wedstrijden gingen. Je zal nooit vergeten worden. Rust in vrede.”

