Casago en Bucci winnen Italiaans Kampioenschap

De KWPN-hengst Casago (Casall ASK x Carthago) is met zijn ruiter Piergiorgio Bucci afgelopen weekend kampioen van Italië geworden. In het bij Milaan gelegen Busto Arsizio bleef de ruiter foutloos in de laatste omloop, na een balk eerder die dag. In totaal liepen Bucci en Casago 7,21 strafpunten op in het gehele kampioenschap over twee dagen.

De negenjarige schimmelhengst Casago is gefokt door Tinus van der Bruggen en is goedgekeurd bij het KWPN en bij Selle Français. Zijn ruiter Piergiorgio Bucci heeft een stal in het Belgische Hamont, vlak over de grens met Nederland. Hij kocht Casago in 2016 van de fokker. Bucci won de Italiaanse titel één keer eerder, in 2008.

“Ik ben zo trots op jou Casago” zegt Bucci op Facebook. “Je zette echt je beste beentje voor vandaag en liet je kwaliteit en winnaarsmentaliteit zien.”

Comme Il Faut-dochter tweede

Na de spannende eindstrijd was het zilver voor Francesca Ciriesi, die met de tienjarige merrie Cape Coral (v. Comme Il Faut) na de eerste dag van het kampioenschap de leiding had. Filippo Tabarini tekende voor het brons met Exquise du Pachis (v. Vagabond de la Pomme).

Bron: Cavallo 2000 / Horses.nl / Youtube / Facebook