Casall en Cornet Obolensky leveren winnaars in Frankrijk

Voor de vierjarige springpaarden van een ander stamboek dan het Selle Français was gisteren een apart kampioenschap in Fontainebleau. Twee paarden eindigden met 94 punten op de eerste plaats. De zoon van Casall, Celtic du Lys en de Cornet Obolensky-zoon Karajan Sitte kregen het goud omgehangen.

Pierre Gautherat stuurde de Holsteiner Celtic du Lys naar de zege in het Franse kampioenschap voor vierjarigen. De zoon van Casall komt uit de merrielijn van de 1,60m-paarden Corrada van Peter Charles en Osta Rugs Coronation van Jean-Claude Van Geenberghe.

sBs

De eerste plaats werd gedeeld met de sBs’er Karajan Sitte van Cornet Obolensky uit Erle Sitte van Calvaro Z. Enzo Chiarotto stelde de jonge hengst voor. Moeder Erle Sitte is een zus van de goedgekeurde hengsten Ogano Sitte, Ugano Sitte, Ayrton Sitte, Asterix Sitte en Boston Sitte.

Idi Utopia

Twee paarden eindigden op de derde plek. De Montender-zoon Maybe Brimbelles Z en de BWP-merrie Qir Royal (v. Kaiser van het Lambroeck). Maybe Brimbelles Z komt uit Why Not van het Lindehof, een halfzus van Maikel van der Vleutens Idi Utopia (v. Quasimodo Z).

Bron Grandprix.info