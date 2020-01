Casilias from Second Life Z naar Amerika verkocht

De achtjarige Casilias from Second Life Z (Corrado I x Cumano) is naar een Amerikaanse jeugdruiter verkocht. De Belgische website galop.be maakte dit bekend. Het fokproduct van de Belg Thierry Hendrikx was in 2017 succesvol onder Pascal Uytendaal. De afgelopen twee jaar was het stil rond de zoon van Corrado I.

Onder Pascal Uytendaal bracht Casilias from Second Life Z uit in 2017 en 2018 en zeer succesvol op internationaal niveau in de jonge paarden rubrieken. In 2017 boekte het paar 20 top tien klasseringen. Vorig jaar was de zoon van Corrado I maar één keer op een internationale wedstrijd. In handen van de Belg Gregory Vos liep de schimmel in Lanaken op 1,35m-niveau.

Nu is Casilias verhuisd naar de Seabreeze Farm in Amerika. De junioren-amazone Catalina Peralta zal het paard gaan uitbrengen. De fokkerij van Thierry Hendrikx is noet onbekend bij de Seabreeze Farm en de familie Peralta. Eerder kwam Casilias’ halfbroer Armani SL Z (v. Asca Z) via hun stal in de internationale sport. Armani loopt Grand Prix onder Eugenio Garza Perez en was tweede in de 5* Grand Prix van Wellington in oktober.

Bron Galop.be