Cassio Rivetti en KWPN’er Genesis snellen naar winst in 250.000 dollar Nationale GP

Afgelopen weekend stond in Thermal, California een Nationale Grand Prix op het programma. Deze met 250.000 dollar gedoteerde Grote Prijs viel ten prooi aan Cassio Rivetti en zijn Eldorado vd Zeshoek-zoon Genesis. De ruiter hield Tiffany Foster en Eric Navet achter zich in de barrage. Foster reed eveneens een KWPN'er in de proef: Brighton (v.Contendro II).

De KWPN’er Genesis werd gefokt door Bonenkamp en Dijk en werd in de Prinsjesdag Veiling verkocht. Rivetti kreeg de negenjarige ruin begin dit jaar onder het zadel en ziet in het paard een groot talent. “Hij is een heel goed paard, hij heeft zo veel talent. Hij is zoveel verbeterd en hij was in de laatste wedstrijden heel constant. Ik ben heel blij met hem.”

Rivetti verwees na een barrage Tiffany Foster met de KWPN’er Brighton, gefokt door E. Santing uit Wapenveld, naar plek twee. Fransman Eric Navet en zijn Cadillac Jack (v.Cantoblanco) mochten als derde opstellen in de prijsuitreiking.

Bekijk hier de resultaten.

Bron: Horses.nl/Jumper News