Castello 194 – van Tovek en Von Eckermann – verkocht naar Brazilië

Eigenlijk was het paard van de Zweedse Evelina Tovek, maar Castello (v. Cristallo I) scoorde ook indrukwekkend onder haar trainer Henrik von Eckermann. Hij won in 2018 de grote prijs van Aken met de nu 12-jarige schimmel. Tovek zelf schreef haar allereerste vijfsterrenoverwinning - de GCT van Rome in 2017 - op naam met de Westfaals gefokte ruin. Het paard is nu verkocht naar de 29-jarige Braziliaanse Maria Elisa Conceicao Gonzaga, die net aan haar internationale springcarrière is begonnen.