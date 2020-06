Cha Mu naar Martin Fuchs

De Zwitserse Martin Fuchs heeft een nieuw talent op stal. De aanwinst van de voormalig Europees kampioen is de 10-jarige Westfaalse-ruin Cha Mu 4 (Cornado II x Rheinsberg). De ruin werd eerder al uitgebracht door de Duitse Patrick Döller en Patrick Stühlmeyer op 1.55m niveau.

“Cha Mu is mijn nieuwste paard en ik ben er erg enthousiast over”, vertelt Fuchs aan World of Showjumping. “Ik heb hem op twee nationale wedstrijden gestart; de eerste rubriek won hij en vorige week sprong hij twee keer foutloos in het 1.40m. Hij is erg voorzichtig, fijn en makkelijk te rijden. Ik weet zeker dat hij een goed sportpaard is en we zullen zien hoe ver hij het gaat brengen!”

Bron: Worldofshowjumping