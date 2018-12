Chalino Z van Karel Cox overleden op Olympia Londen Horseshow

De achtjarige Chippendale Z-nazaat Chalino Z is gisteravond overleden op de Olympia Londen Horse Show. Na een controle van de dienstdoende arts, overleed de schimmel van de Belgische ruiter Karel Cox.

Cox liet de ruin na de 1,45m rubriek in Londen nakijken door de dierenarts, aangezien de ruiter een klein wondje had geconstateerd bij Chalino Z. De dierenarts spoot het paard daarna een substantie in om infecties te voorkomen. Even daarna overleed Chalino, en verder onderzoek moet uitwijzen wat de exacte oorzaak van zijn overlijden is. De FEI veterinaire Paul Farrington zei in een persbericht van de Olympia Horse Show: “Er is alles aangedaan wat mogelijk was, maar helaas kon het paard niet gered worden. Cox had Chalino sinds oktober op stal, en het duo was direct succesvol in een aantal 1,45m rubrieken.

Bron: Galop/Olympia/Horses.nl