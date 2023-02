Challenge Cup Round 4 voor Santiago Lambre, tweede zege Wachman en I’m Here

De vierde ronde van de Challenge Cup ging gisteren in Wellington naar Santiago Lambre. De Mexicaan was met Casey (v. Cartani) in de barrage een fractie sneller dan Amanda Derbyshire en de Holsteiner Cornwall BH (v. Con Air). In de 2* wedstrijd boekte Tom Wachman zijn tweede zege met de KWPN-merrie I'm Here (v. Carambole).

In de Challenge Cup gingen twaalf combinaties van start in de barrage. Al vroeg had Amanda Derbyshire op Cornwall BH een hele snel foutloze ronde op het gras neergelegd. De Britse finishte in 36,91 seconden. Als voorlaatste wist Santiago Lambre daar nog drie tiende onder te duiken met de dertienjarige Hannoveraan Casey. De Mexicaan kwam in 36,60 seconden over de meet.

Bond en Garfield

Ook Ashlee Bond kwam nog dicht bij met Stal Horns fokproduct Garfield (v. Chelltago Z). Met een foutloze ronde in 37,17 seconden werd Bond derde. Op de vierde plaats eindigde Amy Millar met Truman (v. Mylord Carthago), foutloos in 37,83 seconden. Fabio Leivas da Costa maakte de top vijf vol. Ook hij was foutloos met de KWPN’er Ilex (v. Baltic VDL) in 39,68 seconden.

Tweede zege Wachman

De combinaties in de 2* wedstrijd reden gisteren een Tabel A direct op tijd over 1,45m. Met ruim een seconde voorsprong op de nummer twee pakte Tom Wachman zijn tweede overwinning op rij met Thijssens fokproduct I’m Here. De dag ervoor had de Ierse springruiter ook al zijn internationale debuut met de dochter van Carambole gewonnen. Wachman klokte 60,65 seconden en hij versloeg zo Laura Kraut met Diarado’s Flying Dutchman (v. Diarado) die 61,85 seconden nodig had. Caelinn Leahy werd derde op Halo (v. Klotaire du Moulin).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/persbericht