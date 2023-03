Challenge Cup Round 9 opnieuw voor Bertram Allen

In de WEF Challenge Cup round 9, goed voor 78.000 dollar, streden 44 combinaties voor de winst. De wedstrijd was bijna een evenbeeld van ronde 5 want opnieuw waren het de Ieren die met elkaar streden voor de overwinning en opnieuw was het Bertram Allen met Pacino Amiro (v. Pacino) die aan het kortste eind trok.