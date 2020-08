Chaman-zoon wint Bucha bij vijfjarige paarden, Lewitz viert feest bij zevenjarige

Met een puntentotaal van 18,4 heeft Charly 1701 (v. Chaman, mv. Stakkato) onder het zadel van Christian Kukuk de Bundeschampionate bij de vijfjarige springpaarden gewonnen. De hengst is gefokt door Madeleine Winter Schultze. Tweede werd Cashmere 44 (Cristallo x Contender) onder Marco Kutscher, die tot 18 punten kwam. Deze hengst is Hannoveraans en Westfaals goedgekeurd. Het brons ging naar de Westfaals goedgekeurde Coros 3 (Cornet Obolensky x Arpeggio) met Hendrik Dowe.

De moeder van Charly, Sundari, sprong op 1m60 niveau en dat geldt ook voor moeders zus Sambuca en broer Satisfaction.

Klik hier voor een filmpje van Charly en Kukuk.

Het allereerste Bundeschampionat bij de zevenjarige werd een feestje voor Gestüt Lewitz. De titel ging naar Melaro (Messenger x Calvaro Z) onder Patrick Stühlmeyer, het zilver was voor Camelot (Cabuchon x Baloubet du Rouet) en Frederick Troschke en er was brons voor Mesulot (Messenger x Latus I), die gereden werd door Eiken Sato.

Eerste Bucha voor zevenjarige paarden

Tot vorig jaar heette de finale voor de zevenjarige springpaarden het ‘Warendorfer Youngster Championat’, vanaf dit jaar is het een echt Bundeschampionat. De drie medaillewinnaars komen alledrie uit dezelfde fokkerij en hebben ook allemaal de Westfaalse stempelhengst Pilot in hun pedigree.Vier starters bereikten de barrage bij de zevenjarige en daarvan was Melaro dus het snelst.

Uitslag BuCha 7-jarige springpaarden

Uitslag BuCha 5-jarige springpaarden

Bron: Horses.nl / St Georg / Horsetelex