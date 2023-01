Championat Basel naar Von Eckerman, revanche voor Smolders en Uricas

De hoofdrubriek van de zaterdagavond in Basel was het kampioenschap van de stad Basel, een 5* rubriek over 1,55 m, waarin ruim 27.000 euro te verdienen was voor de winnaar. Tien combinaties vochten het uit in de barrage, waarin een aantal grote namen zich verzamelden. De winst ging naar Henrik von Eckermann met Calizi (v. Cellestial), Harrie Smolders reed een perfect barragerondje met Uricas V/d Kattevennen (v. Uriko) en werd tweede.

Henrik von Eckermann reed met de tienjarige schimmelmerrie Calizi (v. Cellestial) in hoog ritme zijn ronde als tweede starter. De Zweed kwam net door de krappe bocht naar de laatste hindernis en in 38,18 seconden was met zijn foutloze rondje de toon gezet. Ook Gerrit Nieberg was met Blues d’Aveline CH (v. Baloussini) foutloos, maar een klein stukje langzamer. Hans Dieter Dreher reed een zeer gewaagde ronde met Cous Cous 3 (v. Cachas) waarin hij vooral direct in het begin veel tijd won, maar kreeg twee balken. De Duitser liet echter wel zien dat het sneller kon dan Von Eckermann. Maar of iemand dat nog foutloos ging lukken?

Fuchs lukt het niet

Christian Ahlmann en Mandato van de Neerheide (v. Emerald) kwamen in de buurt, maar kregen de bocht naar de laatste – die erg krap was – niet goed voor elkaar, waardoor tijdverlies en een balk op de laatste hindernis volgden. Martin Fuchs had met Commissar Pezi (v. Lord Pezi) al een goede indruk gemaakt in de basisronde. De hoogbenige bruine kwam goed door het eerste deel, maar kreeg een balk op de combinatie. Ook Fuchs was niet sneller dan Von Eckermann.

Smolders rijdt perfect rondje

Harrie Smolders kwam met Uricas V/d Kattevennen als één na laatste aan de start, met nog maar twee foutloze rondes op het scorebord. Het zou Smolders vergeven zijn als hij een safe rondje had gereden, maar dat deed hij niet. Zeer zuiver en scherp gaf Smolders Uricas de perfecte begeleiding. Met de beste wending naar de dubbel van het deelnemersveld en een goede korte draai aan het einde, reed de Nederlander naar de tweede foutloze tijd: 38,97 seconden. Laatste starter Gilles Thoma kon er met Luna van het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker) niet zo perfect aan rijden, maar gaf wel nog een dot gas in het laatste deel. Het was niet genoeg: met 40,20 seconden werd de Belg vierde achter Nieberg.

Basisomloop Nederlanders

Harrie Smolders reed ook al een heel precieze basisronde met Uricas V/d Kattevennen die een keertje flink naar links sprong en aan het einde een kleine touché had, maar net binnen de tijd foutloos aan de streep kwam. Het duo werd daarmee als negende van in totaal tien starters aan de barrage toegevoegd. Vrijdag in de GP, die als kwalificatie voor de WB wedstrijd van zondag gold, ging het minder goed voor Smolders en zijn paard. De tweede plaats in deze 1,55 m rubriek was dan ook een goede revanche. Kevin Jochems reed als laatste starter in het basisparcours een erg mooi rondje met Casillas van de Helle (v. Casall) maar liet een balk en twee tijdfouten noteren. Voor Jur Vrieling en Israel v/d Dennehoeve (v. Thunder vd Zuuthoeve) liep het basisparcours minder goed af, de Groninger besloot af te groeten.

