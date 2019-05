Championat Hamburg voor Fredericsson

Regerend Europees kampioen Peder Fredericsson knalde met H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) naar de winst in Duitsland. De Zweed was net 2/10 sneller dan de Portugese Luciana Diniz met haar Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) in de barrage van het Championat van Hamburg over 1m50. De derde plaats ging naar thuisruiter Andre Thieme, die met Crazy Girl V (v. Clinton) de enige andere combinatie was die foutloos door de barrgae kwam. Zelfs al was hij ruim tien seconden langzamer dan Diniz!