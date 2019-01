Championat Leipzig op naam van Kutscher

Gisteravond werd in Leipzig het Championat verreden. Het parcours van Frank Rothenberger bleek een zware opgave; slechts twee combinaties van de 45 hielden de lei schoon. Na een barrage was het Kutscher die er met de overwinning vandoor ging.

Marco Kutscher en Christian Ahlmann waren de twee die het tot de barrage schopten. Daniel Deusser (Jasmien vd Bisschop) en Yuri Mansour (Ibelle ASK) reden ook foutloos, maar een tijdfout hield beide combinaties uit de barrage.

Kutscher op kop

Ahlmann beet met Take A Chance On Me Z (v.Taloubet Z) het spits af. De Duitser probeerde als eerste starter gelijk een tijd neer te zetten waardoor Kutscher risico zou moeten nemen. Echter gooide een weigering van Take A Chance On Me Z roet in het eten. Een totaal van 17 strafpunten bezorgde Ahlmann de tweede plaats. Kutscher kreeg met Charco (v.Chin Quin) gelijk een fout op hindernis één, nam verder geen risico en schreef de overwinning op naam.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl