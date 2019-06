Chantal Regter: ‘Ik rijd alweer 21 jaar in Wierden’

Outdoor Wierden is van start en beste Nederlandse amazone in de hoogste rubriek op 1.40m niveau vandaag was Chantal Regter. De 31-jarige amazone bleef met haar ‘maatje’ Quilando (v. Quintender) 0,03 seconde achter op de Brit Jonathan Dixon, die ook al het 1.35m had gewonnen. Hij reed de Nederlands gefokte paarden Esunja (v. Warrant) en Fireball (v. Wittinger VDL).

“Toen ik op het scorebord keek, dacht ik shit… Die 0,03 seconde had ik wel kunnen goed maken. Ik heb onwijs lekker gereden, maar eigenlijk niet om te winnen”, geeft Chantal Regter toe.

Veel landelijke concoursen

Het was januari toen Chantal Regter haar laatste internationale springconcours reed. Haar comeback is sterk. “Ik had een hoop jonge paarden waar ik mee aan de gang ben geweest en die nu meekunnen. Je kent dat wel, thuis een hoop werk en dan is het zonde dat je met drie paarden weg bent op internationaal. Er zijn heel veel mooie landelijke concoursen waar je ook 1.40m kan rijden. Exloo, Tolbert, Beilen, Drachten… Komende maandag Eext. Leerzaam en leuk. Ik vind niet dat mijn oudere paarden daarmee tekort zijn gekomen. Ok, internationaal heb je meer prijzengeld, maar ze zijn in elk geval niet uit ritme geraakt. Ik heb voor van de zomer meer internationale concoursen ingeschreven.”

Al 21 jaar naar Wierden

Wierden stond in elk geval met stip in de agenda van Chantal Regter. “Ik zei vandaag nog. We rijden alweer 21 jaar in Wierden, vanaf m’n tiende bij de pony’s. Ik kom hier echt heel graag. Alles is super voor elkaar. Lekker de ruimte om te galopperen en er staat hier genoeg te kijken voor de paarden. De paarden leren er veel van en de parcoursbouw was fair vandaag. Ik heb er vijf mee, een lekker volle dag. M’n groom en ik kunnen goed slapen vanavond. Maar ik houd er wel van. Als je moet hangen op concours en lang moet wachten tot je je volgende paard kan starten, word ik alleen maar chagrijnig. Ik ben liever bezig.”

Speciaal paard

Quilando, die al sinds 2013 onder het zadel van Chantel Regter loopt, deed waar hij goed in is: foutloos springen. Ze wonnen de tweede prijs in deze 1.40m Werkgeverskring Wierden Prize met maar liefst 95 ruiters. Remco Been op Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) werd gedeeld derde, samen met de succesvolle Jonathan Dixon. Harrie Wiering volgde als vijfde op Fantasy Colada (v. Azteca VDL).

‘Hij gaat echt voor je door vuur’

“Ja, die Quilando. Die heb ik al heel lang. Hij is aan onze stal gebonden en aan mij. Het is een heel enthousiast paard dat altijd voor je wil gaan. Hij is heel druk van zichzelf. Dat is niet wat mensen aan trekt. Maar hij gaat echt voor je door vuur. Hij is zoals hij is, je moet hem niet teveel willen veranderen. Dat trekt mij ook wel wat. Als er iets speciaal aan een paard is, dan kom maar. Ik zie er altijd wel een uitdaging in. Quilando kan ik voor elke rubriek inzetten, ik heb hem zelfs de 1.60m Grote Prijs van Geesteren gereden. Als iemand hem neemt zoals hij is, dan heeft diegene er een heel fijn leerpaard aan dat regelmatig in de prijzen loopt. Diegene loopt ergens rond op de wereld, maar ze hebben elkaar nog niet ontmoet”, lacht de amazone.

Stemerdink en Haselbekke

Karlijn Stemerdink en Bart Haselbekke zorgden overigens voor Nederlandse zeges op de openingsdag. Karlijn won de 1.20m Van der Kolk Infra Prijs met Belladonna (v. Colandro). Bart won de 1.30m House of Sakk Prize met Dorus (v. Sam R), waarbij Jonathan Dixon tweede werd. Steven Veldhuis werd achter Dixon tweede in de 1.35m Witzand Bouwmaterialen Prize met Hoselinde (v. Campbell). Outdoor Wierden vervolgt op donderdag met vier internationale rubrieken, waaronder in de avonduren de Longines rankingrubriek op 1.45m niveau.

Bron: Outdoor Wierden/Horses.nl